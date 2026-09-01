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Позиция Вашингтона по Курилам вызывает недоверие к политике США в целом

Позиция Вашингтона по Курилам вызывает недоверие к политике США в целом

В связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным входящего в состав Сахалинской области острова Итуруп и последовавшими «решительными протестами» правительства Японии свой «вклад» в разжигание японских притязаний на суверенные российские земли внесли и власти США.

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