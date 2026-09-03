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Царьград

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Не покупайте землю, если не перепроверили эти 3 пункта: Совхоз, колхоз, АО

Не покупайте землю, если не перепроверили эти 3 пункта: Совхоз, колхоз, АО

История с изъятием земель у садоводов в Туапсинском районе Краснодарского края показала, насколько рискованной может оказаться покупка участка со сложной историей.

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