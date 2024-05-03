Роскомнадзор рекомендует хостинг-провайдерам ограничить работу иностранных ботов

Российские хостинговые провайдеры получили рекомендации от подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ограничивать сбор информации с отечественных ресурсов иностранными ботами, включая компании Google, OpenAI и Apple.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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