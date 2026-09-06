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Рецептарио

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Чесночный соус на курином бульоне с увариванием и сливочной связкой

Чесночный соус на курином бульоне с увариванием и сливочной связкой

Этот соус строится не на йогурте или сметане, а на уваренном курином бульоне. Часть чеснока добавляют в начале, чтобы он отдал аромат, а часть — в конце, чтобы вкус остался свежим и не горчил.

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