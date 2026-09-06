Чесночный соус на курином бульоне с увариванием и сливочной связкой

Этот соус строится не на йогурте или сметане, а на уваренном курином бульоне. Часть чеснока добавляют в начале, чтобы он отдал аромат, а часть — в конце, чтобы вкус остался свежим и не горчил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым