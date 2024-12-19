Хоккеисты рассказали, как помогали пострадавшим в поезде под Мурманском

Хоккеисты молодежной команды «КСШОР-Арктика» рассказали, как помогали пострадавшим после столкновения в Мурманской области грузового состава и двухэтажного пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург.
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