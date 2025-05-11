Зеленский выдвинул России ультиматум по переговорам

Украина согласится на переговоры с Россией, если Москва выполнит требование Киева и ряда стран Европы пойти на перемирие с 12 мая, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ночь на 11 мая в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии