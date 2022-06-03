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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении народа Украины

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении народа Украины

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пятницу обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой остановить беспредел киевского режима в отношении народа Украины.

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