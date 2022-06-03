Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал ООН остановить беспредел киевского режима в отношении народа Украины

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пятницу обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой остановить беспредел киевского режима в отношении народа Украины.
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии