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Зачем российские войска заходят в Сумскую область

Зачем российские войска заходят в Сумскую область

В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Российская армия продолжает планомерно выдавливать противника из Курской области.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот всю жизнь искренне считала, что  Сумы  находятся в России. И с огромным изумлением узнала, что Сумы на Украине... НАДО ЖЕ!!.... .......А раз так, то  быть Сумам в составе России....
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13 час.
Александр Беспалый
Ребята не берите никого в плен, все кто оккупировал Курскую область и творил там зверства (они все творили там беспредел) расстреливать и уничтожать. Это украинское мясо никому не нужно. Тварей в ад отправляйте сразу.
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10 час.
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