В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Российская армия продолжает планомерно выдавливать противника из Курской области.
Зачем российские войска заходят в Сумскую область
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Вот всю жизнь искренне считала, что Сумы находятся в России. И с огромным изумлением узнала, что Сумы на Украине... НАДО ЖЕ!!.... .......А раз так, то быть Сумам в составе России....
Ответить
13 час.
Александр Беспалый
Ребята не берите никого в плен, все кто оккупировал Курскую область и творил там зверства (они все творили там беспредел) расстреливать и уничтожать. Это украинское мясо никому не нужно. Тварей в ад отправляйте сразу.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии