Строить ВСМ в границах Петербурга начнут в 2025 году

Об этом сообщил Кирилл Поляков Строительство центрального участка высокоскоростной железнодорожной магистрали в границах Северной столицы начнется в 2025 году, сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурге Кирилл Поляков.
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