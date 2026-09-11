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Сможет ли «Зенит» разгромить «Локомотив» после неожиданного поражения от ЦСКА? Мнение экспертов

Сможет ли «Зенит» разгромить «Локомотив» после неожиданного поражения от ЦСКА? Мнение экспертов

«Зенит» в этом сезоне уже два раза проиграл на своем поле — «Родине» и ЦСКА.«Зенит» в этом сезоне уже два раза проиграл на своем поле — «Родине» и ЦСКА.

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