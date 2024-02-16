Офицер отряда "Шторм" рассказал о работе с бывшими заключенными в зоне СВО

Заместитель командира отряда "Шторм" 136-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ с позывным "Лотос" заявил, что по некоторым статьям бывших заключенных допустимо привлекать к службе в армии.
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