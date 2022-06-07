«Ростелеком» заподозрил экс-сотрудника в причастности к утечке внутренних данных

Лучшие новости — «Ростелеком» проводит проверку по факту утечки внутренних данных сотрудников компании «Ростелеком» ведет проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании, возможность внешнего проникновения в инфраструктуру исключена.
Лучшие новости — «Ростелеком» проводит проверку по факту утечки внутренних данных сотрудников компании «Ростелеком» ведет проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании, возможность внешнего проникновения в инфраструктуру исключена.
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