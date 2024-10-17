США выделит 900 млн долларов на развитие малых АЭС Об этом сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
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США выделит 900 млн долларов на развитие малых АЭС Об этом сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
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