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США выделит 900 млн долларов на развитие малых АЭС

США выделит 900 млн долларов на развитие малых АЭС Об этом сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

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