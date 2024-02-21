Ученые выяснили, могут ли запахи улучшить ваши спортивные результаты

Знаете ли вы, что аромат перечной мяты заставляет вас бежать быстрее? Что запах аммиака заставит вас отжаться на несколько раз больше, чем обычно? Или что аромат жасмина может улучшить ваши результаты в боулинге? Эти и другие выводы были сделаны Матье Курнуайе (Mathieu Cournoyer,) магистрантом Школы кинезиологии и кинетики человека (UdeM’s School of Kinesiology and Human.