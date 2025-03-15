Диета как приговор. Что такое «расстройство пищевого поведения»?

Ваша дочка начала худеть. К ужину не выходит, за обедом ест кое-как. Что происходит: нормальное взросление и внимание к своей внешности или начало развития опасного заболевания? Наш эксперт – клинический психолог Маргарита Алексеева.
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