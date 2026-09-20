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Царьград

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Роскачество напомнило, как правильно осматривать и хранить яйца

Роскачество напомнило, как правильно осматривать и хранить яйца

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору и хранению куриных яиц. Они советуют тщательно проверять скорлупу, дату изготовления и маркировку, а также правильно хранить продукт при температуре от 0 до 20 °C.

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