Электрощиток вспыхнул в подъезде пятиэтажки в Уссурийске

Конец рабочей недели ознаменовался пожаром в пятиэтажном доме в Уссурийске. В одном из подъездов загорелся электрощит, затем огонь повредил пол в жилой квартире, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.