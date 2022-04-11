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Электрощиток вспыхнул в подъезде пятиэтажки в Уссурийске

Электрощиток вспыхнул в подъезде пятиэтажки в Уссурийске

Конец рабочей недели ознаменовался пожаром в пятиэтажном доме в Уссурийске. В одном из подъездов загорелся электрощит, затем огонь повредил пол в жилой квартире, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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