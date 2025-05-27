Прорыв в лечении депрессии: эффект кетамина продлен до двух месяцев

Ученые Лиза Монтеггия (Lisa Monteggia) и Эге Кавалали (Ege Kavalali) из Вандербильтского университета (Vanderbilt University) провели эксперимент, направленный на усиление антидепрессивного действия кетамина.
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