ХАМАС: новое предложение по перемирию в Газе от США — потворство Израилю

Новые требования в предложении о перемирии в Газе от США построены на требованиях премьер-министра Израиль Беньямина Нетаньяху и не соответвуют выдвинутым ранее договоренностям, 18 заявила пресс-служба палестниского дивижения ХАМАС.
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