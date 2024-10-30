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Тигр съел 25-летнего мужчину во время работы

Тигр съел 25-летнего мужчину во время работы

В Индии тигр набросился на фермера в штате Уттар-Прадеш и съел его. Об этом сообщает Republic TV. 28 октября 25-летний мужчина по имени Бабурам работал в поле, недалеко от границы национального парка Дудхва, когда рядом оказалась дикая кошка.

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