Тигр съел 25-летнего мужчину во время работы

В Индии тигр набросился на фермера в штате Уттар-Прадеш и съел его. Об этом сообщает Republic TV. 28 октября 25-летний мужчина по имени Бабурам работал в поле, недалеко от границы национального парка Дудхва, когда рядом оказалась дикая кошка.