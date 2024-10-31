Священника из Тульской области, подозреваемого в педофилии, отстранили от службы

Священник из поселка Теплое Тульской области, в отношении которого появилась информация о домогательствах к 12-летнему мальчику, на время расследования епархиальной дисциплинарной комиссии отстранен от должностей и запрещен в служении.
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