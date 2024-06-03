Видео: в Ленобласти проверяют посты проезда большегрузов

Они взвешивают грузовики На дорогах Ленобласти идёт поверка автоматических постов проезда большегрузов: шесть постов взвешивают грузовики в момент проезда, определяя наличие перегруза, сообщили сегодня в пресс-службе дорожного комитета региона.
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