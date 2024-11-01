В Красногвардейском районе Петербурга благоустроят «Ржевский коридор»

Это один из знаковых памятников обороны Ленинграда На территории Красногвардейского района Петербурга, где в годы блокады проходил участок дороги, по которому в осаждённый город доставляли продукты и медикаменты, появится общественное пространство, сообщили в пресс-службе районной администрации.
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