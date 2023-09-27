Турция предупредила ЕС, что пойдёт своим путём

Готов ли Эрдоган променять европейскую интеграцию на евразийскую Дмитрий Родионов На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: АР/ ТАСС) Материал комментируют: Всеволод Шимов Роман Травин Дороги Турции и ЕС могут разойтись, считает турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган.
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