В Салехарде транспортники украсили автобусы к Новому году

В Салехарде пассажиры общественного транспорта могут прокатиться в новогодних автобусах. На линию вышли водители в костюмах Деда Мороза, очередь за кондукторами в образах Снегурочки, сообщили в администрации окружной столицы.
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