7дней.ru

105 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Познакомились на работе»: «татушка» Лена Катина рассекретила роман с миллионером

«Познакомились на работе»: «татушка» Лена Катина рассекретила роман с миллионером

Певица призналась, что ее сердце несвободно. Лена Катина и Дмитрий Спиридонов @spiridonov_fm/instagramБывшая солистка группы «Тату» Лена Катина 4 октября отметила 37-летие и в честь праздника порадовала поклонников новостями о своей личной жизни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх