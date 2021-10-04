«Познакомились на работе»: «татушка» Лена Катина рассекретила роман с миллионером

Певица призналась, что ее сердце несвободно. Лена Катина и Дмитрий Спиридонов @spiridonov_fm/instagramБывшая солистка группы «Тату» Лена Катина 4 октября отметила 37-летие и в честь праздника порадовала поклонников новостями о своей личной жизни.