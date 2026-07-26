English Open 2026: Хиткоут вырвал победу у Чадхи в драматичной борьбе на последнем черном шаре (видео)

Луис Хикоут выиграл у Ишприта Сингх Чадхи со счетом 4-3 и вышел в первый раунд English Open 2026 Луис Хиткоут (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Луис Хиткоут одержал победу над Ишприт Сингх Чадхой со счетом 4-3, выиграв решающий фрейм на последнем черном шаре.