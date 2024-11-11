RS: Канцлер ФРГ Шольц предлагал идею «финляндизации» Киева

Лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в ходе переговорного процесса с генеральным секретарём Организации Североатлантического Договора Марком Рютте призвал поступить с Киевом так, как с Хельсинки во время холодной войны.
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