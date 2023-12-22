За спиной шептались: "У меня рвотный рефлекс". Коллеги Пугачёвой раскрыли её истинную сущность

Одиозная личность Аллы Пугачёвой всегда вызывала не самые лучшие впечатления у публики. Многие её коллеги прекрасно помнят, как бывшая "примадонна" унижала молодых артистов и "холопов с рабами", считая, что она превосходит их по социальному статусу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии