За спиной шептались: "У меня рвотный рефлекс". Коллеги Пугачёвой раскрыли её истинную сущность

Одиозная личность Аллы Пугачёвой всегда вызывала не самые лучшие впечатления у публики. Многие её коллеги прекрасно помнят, как бывшая "примадонна" унижала молодых артистов и "холопов с рабами", считая, что она превосходит их по социальному статусу.