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Аргументы недели

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Отопление во всех домах Петербурга могут включить во второй половине октября

Отопление во всех домах Петербурга могут включить во второй половине октября

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге может начаться во второй декаде октября. Основанием для запуска котельных становится среднесуточная температура не выше восьми градусов, сохраняющаяся пять дней подряд.

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