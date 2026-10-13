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Калужские новости

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В Боровском округе товароведы ломбарда похитили почти 9 миллионов рублей

В Боровском округе товароведы ломбарда похитили почти 9 миллионов рублей

Сговорившись, товароведы ломбарда в Боровском округе похитили 8,9 млн рублей, оформляя фиктивные залоги от несуществующих клиентовВ Боровском округе две женщины-товароведа в ломбарде вступили в сговор и с октября 2021 по май 2023 года украли по своему месту работы 8 миллионов 970 тысяч 115 рублей, фабрикуя в документах липовые "залоги" от клиентов, которых на самом деле не было, и получая, соответственно, вполне реальные деньги на выплаты за несуществующие ценности.

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