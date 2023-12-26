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Роман между Венсаном Касселем и Нарой Баптистой развивается очень бурно

Роман между Венсаном Касселем и Нарой Баптистой развивается очень бурно

Венсана Касселя и его новую возлюбленную засняли на пляже Их роман длится уже четыре месяца. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press На минувших выходных Венсан Кассель и его новая возлюбленная Нара Баптиста попали в объективы фотографов на одном из пляжей Рио-де-Жанейро.

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