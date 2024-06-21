«Ренхап»: Южнокорейские бойцы открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Военнослужащие Вооружённых сил Южной Кореи начали стрелять в воздух, когда увидели, что личный состав армии Корейской Народно-Демократической Республики переходит через разделительную линию на пограничном пункте.
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