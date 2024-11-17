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Россиянка вошла в топ-12 финалисток конкурса "Мисс вселенная"

Обладательница титула «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева не стала самой красивой девушкой планеты, но попала в топ-12 финалисток конкурса «Мисс вселенная», где приняли участие 125 представительниц разных стран.

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