Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 432 подписчика

NYT: сотрудницу полиции из Нью-Йорка обвинили в покушении на убийство

NYT: сотрудницу полиции из Нью-Йорка обвинили в покушении на убийство

Сотруднице полиции из Нью-Йорка Дженнифер Лакард предъявили обвинение в покушении на убийство после того, как она помогла своему сыну скрыться с места преступления, пишет New York Times, ссылаясь на источники в полиции города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии