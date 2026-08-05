NYT: сотрудницу полиции из Нью-Йорка обвинили в покушении на убийство

Сотруднице полиции из Нью-Йорка Дженнифер Лакард предъявили обвинение в покушении на убийство после того, как она помогла своему сыну скрыться с места преступления, пишет New York Times, ссылаясь на источники в полиции города.
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