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Уникальные открытки на Будда Пурнима 26 мая и просветляющие поздравления

Уникальные открытки на Будда Пурнима 26 мая и просветляющие поздравления

Будда Пурнима В День Будды просветления, Пусть все ваши стремления В реальность воплощаются, И в сердце зажигаются Любовь и вера в лучшее, Пусть всё благополучное Приходит в жизнь счастливую, Как свет зари красивую! Желаю просветления И духа очищения! Будда Пурнима От всей души вас поздравляю с великим праздником Джаянти! Рождение Будды, просветление, Уход в Нирвану отмечаем… Великий путь души великой свой след оставил на земле: Он нам принес учение Света, чтоб мир не потонул во мгле… Войдя в самадхи, мир покинул, алмазы мудрости отдал, Нам истину открыл святую, всем сострадание завещал! Желаю в мире светлом жить, в добро вселенское поверить, Заветы Будды сохранить, всем преданным открыты двери! Будда Пурнима Сердечно поздравляем вас с великим Днем для всех буддистов мира — Джаянти, который ежегодно отмечается в майское полнолуние.

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