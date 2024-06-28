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Идут на эскалацию: в сторону Крыма летят два военных самолета США — СМИ (ФОТО)

фото: Генштабу РФ получено предложить меры из-за БПЛА США в небе над Черным морем. Самолет РЛС ВВС США RC-135W Rivet Joint в сопровождении воздушного заправщика KC-135 Stratotanker был зафиксирован направлявшимся в сторону Черного моря.

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