Военный эксперт Сивков объяснил затянутость спецоперации и в чем Россия недооценила ВСУ

Российское военно-политическое руководство не рассчитывало, что специальная военная операция на Украине займет столько времени, рассказал зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Российское военно-политическое руководство не рассчитывало, что специальная военная операция на Украине займет столько времени, рассказал зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
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