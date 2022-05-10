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Военный эксперт Сивков объяснил затянутость спецоперации и в чем Россия недооценила ВСУ

Военный эксперт Сивков объяснил затянутость спецоперации и в чем Россия недооценила ВСУ

Российское военно-политическое руководство не рассчитывало, что специальная военная операция на Украине займет столько времени, рассказал зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

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