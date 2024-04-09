Си Цзиньпин через Лаврова передал приветствие Путину

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече в Пекине с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым попросил передать президенту РФ Владимиру Путину искренние слова приветствия.
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