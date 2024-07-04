Власти вложатся в зарядки для электромобилей. Зарядок не хватает

Власти увеличили господдержку на строительство зарядных станций для электромобилейПравительство России усилило меры поддержки для инвесторов, занимающихся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей.
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