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Александр Лазарев: Секретные планы Трампа на Мюнхенской конференции. ЕС и НАТО в шоке?

Александр Лазарев: Секретные планы Трампа на Мюнхенской конференции. ЕС и НАТО в шоке?

С 14 по 16 февраля текущего года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности, на которую приедет спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог с уже анонсированным и многими ожидаемым «Мирным планом Трампа».

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