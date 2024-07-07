«Вероятность низкая»: юрист оценил шансы Алсу отсудить имущество у провинившегося мужа

Певица дала понять, что заберет у предателя все, что сможет. Алсу соцсетиСтало известно, что певица Алсу не только не собирается мириться со своим мужем-изменником, предложившим ей за прощение 2,5 миллиарда рублей, но и намерена действовать исключительно в рамках закона, не надеясь на чью-то милость.
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