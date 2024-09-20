Против актёра Канахина завели новое уголовное дело

Против актёра Кирилла Канахина*, совершившего нападение на территорию России в составе запрещённой и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус»**, завели новое уголовное дело.
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