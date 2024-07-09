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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Ульяновских студентов медфакультета хотят «выселить» из исторического здания, но подходящих помещений для образовательного процесса найти не могут

Сопредседатели регионального общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» направили президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу, а также главе Минобрнауки Валерию Фалькову обращение с просьбой разобраться в ситуации и сохранить медицинский факультет Ульяновского государственного университета (УлГУ) в историческом здании, где до революции размещалось Симбирское духовное училище.

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