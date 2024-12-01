Превью финала Чемпионата Великобритании 2024

В финале Чемпионата Великобритании 2024 в Йорке схлестнутся первый игрок мира Джадд Трамп и Барри Хокинс в борьбе за титул и главный приз в размере 250 000 фунтов стерлингов, сообщает SnookerHQ Барри Хокинс — Джадд Трамп (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты турнира Квалификация - результаты Расписание - трансляции Видео - турнира Видео - 1/2 финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - Квалификации Голосования - турнира В воскресенье в Йорке состоится финал Чемпионата Великобритании 2024 между Джаддом Трампом и Барри Хокинсом.