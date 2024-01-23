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  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Музеи Москвы превратились в творческие и образовательные пространства Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что 2011 года в столице открылись 13 новых музейных площадок и еще 13 экспозиций были полностью обновлены.

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