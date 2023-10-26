Без ДТП. Переход оживлённого 8-полосного шоссе в неположенном месте

Авторская речь таксистки Елены из Смоленска - "сегодня осталась горда своими смолянами. Ни одна машинка не забибикала, весь поток пропустил! А это всего 8 полос! И час-пик! Она оч старенькая и каждый раз кланялась, когда полосу проходила.
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