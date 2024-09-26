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  • Ингерман Ланская
    вызвать в мид узбек-п-осла и отвесить дипломатического лещаВ России отреагир...
  • Виктор Фоменко
    Да плевать они хотели на эти предупреждения, они уже давно поняли что наши руководители могут только предупреждать. А...Медведев высказал...
  • Александр Бабин
    Ага Украины-это вам идиотам предупреждение.Медведев высказал...

Российские банки заморозили тысячи счетов

Российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона, по которому кредитные организации должны возвращать клиентам украденные средства, если допустили их перевод на мошеннический счет.

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