"Молчать!": после избиения ученика и после собрания в школе Москвы полиция занялась…Родителями!

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Комментарии
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И
Иринушка
А нашего министра внутренних дел давно пора гнать в шею сцаными тряпками. Такой беспредел и развал в ментовке был только в разгар бандитских 90-тых.
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4 час.
Вячеслав Денисов
Такие министры устраивают нашего президента. И разваливший МВД, и разваливший здравоохранение, и разваливший образование, я уж не говорю про МО! Там вообще все министерство было - ОПГ по разворовыванию бюджета! Так и что? Они сами себя министрами назначили? Таки все фигуранты не только при делах, но и награждаются гос. наградами! Значит их «деятельность» одобряется!
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2 час.
ТН
Татьяна Новикова
Чего еще ждать от продажнтй власти. Они всë с ног на голову ставят. Виновные не виноваты, а не виновных еще и посадят.
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1 час.
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