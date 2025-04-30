"Молчать!": после избиения ученика и после собрания в школе Москвы полиция занялась…Родителями!

А нашего министра внутренних дел давно пора гнать в шею сцаными тряпками. Такой беспредел и развал в ментовке был только в разгар бандитских 90-тых.

Вячеслав Денисов

Такие министры устраивают нашего президента. И разваливший МВД, и разваливший здравоохранение, и разваливший образование, я уж не говорю про МО! Там вообще все министерство было - ОПГ по разворовыванию бюджета! Так и что? Они сами себя министрами назначили? Таки все фигуранты не только при делах, но и награждаются гос. наградами! Значит их «деятельность» одобряется!