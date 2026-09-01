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Канадский ученый: США превратят Европу в «пушечное мясо» – как ранее Украину

Соединенные Штаты уготовили Европе роль «пушечного мяса». Об этом в эфире видеоблога отставного майора армии США Станислава Крапивника заявил профессор истории Монреальского университета Яков Рабкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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